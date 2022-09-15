Автобус с пассажирами попал в аварию в Хабаровске Фото: скриншот из видео
Пассажирам автобусов, которые с утра спешили по своим делам, пришлось оперативно менять свои планы. При повороте на Тургенева столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. На кадрах создается впечатление, что еще одним пострадавшим в аварии стал автобус №34, однако он просто не смог объехать место происшествия, создав пробку.
- При повороте авто и маршрутка не смогли разъехаться и притерлись друг к другу. Пострадавших в результате аварии нет. Водители обратились в ГИБДД за оформлением происшествия. Сотрудники на месте устанавливают причины, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД Хабаровска.
На данном участке дороги приоритет имеют водители, которые поворачивают с Муравьева-Амурского. Водитель «Тойоты» двигался прямо к Комсомольской площади и не уступил дорогу.
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