Мэрия Хабаровска просит жителей поделиться мнением о новом электротранспорте

Мэрия Хабаровска проводит опрос жителей о новом троллейбусе «Горожанин» Фото: Администрация Хабаровска

Новый троллейбус, который передал Уфимский завод Хабаровску для тест-драйва, вышел на маршрут Комсомольская площадь - Аэропорт. Многие жители краевой столицы уже успели прокатиться на машине с автономным ходом и оценить комфорт от поездки.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее говорил, что вопрос о закупке троллейбусов решат сами жители. Если они посчитают, что такая техника нужна, то администрация города приобретет несколько машин в следующем году. В связи с этим на сайте мэрии проводится опрос, где каждый может оставить отзыв и написать свое мнение по этому поводу.

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