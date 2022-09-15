Мэрия Хабаровска запустила опрос о новом троллейбусе «Горожанин» Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

Несколько дней назад в Хабаровске запустили тест-драйв нового троллейбуса с автономным ходом «Горожанин». В течение двух месяцев хабаровчане будут тестировать электротранспорт и решать, стоит ли оставить его на постоянное пользование.

Мэрия Хабаровска запустила опрос для местных жителей. Им предлагают оценить комфортность и удобство нового транспорта и оставить свое мнение в форме на сайте.

- Предлагаем принять участие в оценке комфортности, удобства использования данного вида транспорта, оставить свои отзывы о поездках в новом троллейбусе и предоставить предложения по организации маршрутов, на которых было бы возможно и удобно для жителей использовать троллейбусы с дополнительной функцией автономного хода, - сказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Троллейбус собрали на производстве в Уфе, он полностью состоит из отечественных материалов. Электротранспорт также имеет функцию автономного хода - он может проехать без контактной сети до 40 километров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.