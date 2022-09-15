Житель Хабаровска украл металлические трубы стоимостью 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением о краже обратился представитель хабаровской коммерческой компании. Он рассказал, что с территории предприятия в Индустриальном районе похитили металлические трубы на сумму 50 тысяч рублей.

Полиция Хабаровска задержала 37-летнего местного жителя. У него уже были судимости за грабеж и кражи. Мужчина рассказал, что вызвал грузовое такси для вывоза похищенного имущества. Трубы он сдал в металлолом, получив за них пять тысяч рублей. Незаконную выручку мужчина потратил по своему усмотрению.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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