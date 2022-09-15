В колледже Хабаровска открылись новые современные мастерские Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

В Хабаровском автомеханическом колледже открыли две мастерские по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Окраска автомобиля». Современное оборудование было закуплено в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Торжественное открытие посетил Михаил Дегтярев.

На реализацию проекта в колледже было выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета. В мастерских появилось девять новых рабочих мест и 262 единицы оборудования. Проведен ремонт более 840 квадратных метров учебно-производственных помещений.

- В этот учебный год колледж входит с новыми современными мастерскими. Мы делаем все, чтобы выпускники края были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно на рабочих местах, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Мастерские планируют использоваться не только студентами колледжа - допускается возможность сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями и работа со школьниками как элемент профориентации.

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