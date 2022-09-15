В Хабаровском крае выберут сопредседателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата

Кандидата на новую должность выберут из числа предпринимателей края Фото: Правительство Хабаровского края

В Совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата Хабаровского края появятся два сопредседателя - одним из них станет Мария Авилова, первый заместитель председателя краевого правительства. Второго будут выбирать из предпринимателей края. Все кандидаты имеют опыт предпринимательской деятельности не менее пяти лет и являются членами или руководителями бизнес-объединений.

- Среди необходимых качеств претендента на данную должность хочется выделить коммуникативность с органами исполнительной власти, культуру, образование и компетенции, которые позволят качественно представлять интересы бизнеса как на краевом, так и на федеральном уровне, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края по предпринимательству.

Кандидаты на должность представили членам Совета программы со своим видением его роли в развитии предпринимательства края, принципы его работы и предложения по улучшению инвестклимата в крае. Проекты претендентов рассмотрит Михаил Дегтярев. В июне 2022 года в положение о Совете внесли изменения и реформировали его структуру. В прошлом месяце утвердили новый состав органа.

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