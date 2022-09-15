С начала 2022 года более 15 тысяч жителей Хабаровского края получили помощь соцработников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае ежегодно социальные работники помогают более чем 45 тысячам жителей. 20 тысяч из них утратили способность к самообслуживанию. С начала этого года от соцработников получили необходимую помощь более 15 тысяч людей этой категории.

- Социальные работники ежедневно отправляются на работу, чтобы доставить людям необходимые лекарства, продукты питания и товары первой необходимости, помочь в приготовлении пищи, покормить получателя услуг, выполнить санитарно-гигиенические и другие услуги, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Размер ежемесячной оплаты домашнего ухода не может превышать 50% разницы между величиной дохода и полуторной величиной прожиточного минимума - 23 940 рублей, который установлен в Хабаровском крае. Люди, чей доход ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, получают бесплатное обслуживание.

Людям, утратившим способность к самообслуживанию из-за перенесенного инсульта или инфаркта, назначают наблюдение невролога и льготные лекарства.

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