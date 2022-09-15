В Хабаровске провели Всероссийскую научно-практическую конференцию Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло пленарное заседание V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональный вектор». В мероприятии приняли участие омбудсмен Татьяна Москалькова и другие уполномоченные по правам человека из 26 субъектов РФ.

- Наша общая цель - работать и жить так, чтобы справедливость и соблюдение закона стали нормой жизни, чтобы каждый человек чувствовал себя социально защищенным, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На встрече обсудили темы защиты прав и свобод граждан в условиях санкций, соблюдение прав на жилище, труд, охрану здоровья и медпомощь, соцподдержку, государственную и судебную защиту и оказание помощи беженцам с Украины.

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