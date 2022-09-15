Первая картинг-трасса откроется до конца сентября в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Площадку для занятий техническими видами спорта построили в Николаевске. Все монтажные работы уже закончены, осталось только подготовить документы. Это будет первая картинг-трасса на территории Хабаровского края.

- До конца сентября объект должен быть введен в эксплуатацию. После этого можно будет заниматься на картодроме. Картинг-трасса оборудована звукопоглощающими панелями, системами видеонаблюдения и громкоговорящей связью. Заниматься здесь смогут, в том числе, дети с ограниченными возможностями, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Протяженность трассы составляет 300 метров. На ней уложен асфальт толщиной 120 миллиметров. На трибунах помещается до 100 зрителей. Одновременно на трассе может находиться до 10 картингов. Стоимость контракта составила 83 миллиона рублей.

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