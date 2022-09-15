Четверо пенсионеров из Комсомольска-на-Амуре стали жертвами телефонных мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Комсомольска-на-Амуре с заявлением о мошенничестве обратилась 89-летняя женщина. Она рассказала, что ей на телефон позвонила женщина и, представившись ее сестрой, рассказала, что из-за нее случилась авария. Якобы женщина переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель, и теперь ему требуются деньги на операцию. Пенсионерке сказали, что она должна передать сбережения родственнику потерпевшего, который скоро приедет. Пожилая женщина передала приехавшему 350 тысяч рублей.

74-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре попалась на такой же прием. Ее «внук», ставший виновником аварии, попросил на лечение пострадавшего деньги, и женщина передала приехавшему курьеру 150 тысяч рублей.

70-летняя комсомольчанка тоже хотела помочь «внуку», на которого якобы завели уголовное дело. Женщина перечислила ему 155 тысяч рублей.

За помощью к еще одному пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре обратился человек, рассказавший о попавшем в беду зяте 90-летнего мужчины. Чтобы освободить родственника от ответственности, пенсионер отдал курьеру 200 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

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