Дорожники выполняют ямочный ремонт в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске последние дни активно латают ямы на дорогах. Спешка обусловлена скорым приходом холодов, когда ремонтные работы проводить будет уже невозможно.

- Работы будут проведены более чем на 35 тысячах квадратных метрах дорог. Ремонт выполняется за деньги из городского бюджета. В ближайшее время могут поступить дополнительные средства, тогда получится увеличить объем работ. За эти деньги будет выполнен ремонт Аэродромной, Целинной и на проспекте 60-летия Октября, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

В первую очередь покрытие восстанавливают на подъездах к социальным учреждениям города, на дорогах с большим трафиком и там, откуда поступали обращения от жителей.

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