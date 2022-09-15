Теплая осенняя погода будет в Хабаровске 16 сентября Фото: Администрация Хабаровска

Пятница обещает быть теплой и солнечной. Погода в Хабаровске 16 сентября мало чем будет отличаться от вчерашней. Синоптики не прогнозируют дождей или сильного ветра. Сегодня ночью температура воздуха опустится до 9-11 градусов. Днем потеплеет, но уже будет ощущаться осень. Столбик термометра покажет от +19 до +21. Скорость ветра составит 3-10 метров в секунду.

На территории Хабаровского края существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен в Верхнебуреинском районе. На юге региона температура воздуха днем поднимется до +23, на севере - до +18, а в центральной части - до +23.

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