Жители ЕАО остались без воды Фото: Мария ЛЕНЦ

15 сентября на пульт Единой диспетчерской службы поступила информация о прекращении подачи воды в жилые дома и социальные объекты Биробиджана. Это произошло из-за поломки оборудования во время ремонтных работ по замене задвижки колодца на улице Шолом-Алейхема, 103 Г. В некоторых школах отменили занятия.

Идут ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, принимаются меры для скорейшего устранения аварии.

- В настоящее время прокуратурой города Биробиджана проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются более детальные обстоятельства, послужившие прекращению подачи водоснабжения жителям городского округа, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Устранение причин произошедшего контролируется прокурором Еврейской автономной области.

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