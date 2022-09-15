Двое жителей Хабаровского края хранили в гараже 207 килограммов незаконно добытой икры

Двое жителей Хабаровского края хранили в гараже 207 килограмм незаконно добытой икры
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Комсомольске-на-Амуре продолжается расследование уголовного дела по статье «Незаконные перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов».
- 1 сентября 2022 года в ходе оперативных мероприятий УФСБ России по Хабаровскому краю в гаражном боксе и квартире в Комсомольске-на-Амуре обнаружена и изъята икра рыб осетровых пород в объеме более 207 килограммов, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.
По версии следствия, жители Комсомольска-на-Амуре отправились на незаконную рыбалку, после чего хранили улов для продажи. Обвинение предъявлено двум местным жителям, расследование продолжается.
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