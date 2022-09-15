В Хабаровском крае с каждым годом появляется все больше жилья Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В 2021 году в Хабаровском крае построили 334,2 тысячи квадратных метров жилья - это на 45,8% больше, чем в 2020 году. Из этого количества 182,7 тысячи квадратных метров приходятся на жилые дома, а 151,5 тысячи квадратных метров - на частные постройки.

В этом году власти региона не собираются сбавлять обороты. С января по апрель 2022 года в крае построили 94,9 тысячи квадратных метров нового жилья. Из них 37 тысяч квадратных метров относятся к многоквартирным домам, а 57,9 тысячи квадратных метров - к частным. К концу сентября планируется достичь показателей, идентичных такому же периоду в прошлом году.

Большую роль в расширении строительства края играет проект «Дом дальневосточника», разработанный по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Суть проекта - в строительстве недорогих деревянных домов от 74 до 124 квадратных метров на земельных участках в 5, 10 и 15 соток, расположенных в одном из шести коттеджных поселков и обеспеченных всей необходимой инфраструктурой.

- Сегодня мы фиксируем высокий спрос жителей края на индивидуальное жилищное строительство. И в первую очередь это связано с более низкой ценой этого жилья по сравнению с многоквартирными домами, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Пустующие земли застраиваются микрорайонами с жилыми домами и социальными объектами. Участки обладают собственной инфраструктурой - к ним проведены электричество, вода, отопление, газ и связь. В декабре 2021 года в Хабаровске построили канализационный коллектор, ведущий до главной канализации - на эти цели из краевого бюджета выделили 129,1 миллиона рублей.

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