Житель Магаданской области скончался после удара кулаком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

25 августа этого года у дома на улице Спортивной в поселке Ягодное поссорились двое мужчин. В ходе конфликта 50-летний подозреваемый ударил оппонента кулаком в лицо. В больнице у 71-летнего потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина умер, находясь в медицинском учреждении.

- По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Магаданской области.

Максимальное наказание за совершенное преступление - до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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