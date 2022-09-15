В Хабаровском крае появится профессиональная волейбольная команда и современный скейт-парк Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций Михаил Дегтярев поручил создать в регионе профессиональный волейбольный клуб и построить современный скейт-парк.

- Поэтому прошу минспорта совместно с минфином и городской администрацией подготовить консолидированное предложение построить в краевой столице такой центр - скейт-парк - уже в следующем году, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Также в Хабаровском крае планируют собрать профессиональную волейбольную команду. Регион является единственным на востоке России, где выступают сразу три профессиональных спортклуба: в КХЛ, ФНЛ, Суперлиге по хоккею с мячом. Популярностью пользуется и волейбол, поэтому было принято решение собрать профессиональную женскую волейбольную команду для участия на национальных соревнованиях и чемпионатах.

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