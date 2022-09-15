В Хабаровском крае стало поступать меньше жалоб на нарушение прав человека Фото: Правительство Хабаровского края

15 сентября в Хабаровске прошла V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональный вектор». В мероприятии приняли участие омбудсмены из нескольких субъектов страны.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова поздравила институт омбудсменов Хабаровского края с 15-летием.

- Уникальность института уполномоченных по правам человека в том, что он не подменяет собой органы власти. Люди обращаются к нам, когда уже прошли какие-то инстанции, суды, и их не удовлетворили принятые решения. В прошлом году уполномоченными было принято около 60 тысяч обращений, - рассказала Татьяна Москалькова.

Федеральный омбудсмен отметила, что жалоб от жителей ДФО стало поступать меньше. Ранее поступало много обращений о переселении из ветхого и аварийного жилья, предоставлении жилья детям-сиротам и соблюдении прав дольщиков. На это повлияли программы, реализуемые властями Хабаровского края.

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