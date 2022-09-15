На набережной в Хабаровске откроется «Улица районов края»

На хабаровской набережной откроется «Улица районов края»

23 и 24 сентября в рамках Всероссийского форума «Открой Дальний Восток!» на городской набережной будут размещены экспозиции районов края. На мероприятии можно будет принять участие в мастер-классах, приобрести сувениры и сделать фото в национальных костюмах. В экспозиции примут участие 11 муниципалитетов региона.

- «Улица районов края» - отличная возможность для жителей региона и его гостей узнать о новых местах отдыха, еще ближе познакомиться с уникальной природой и историческими достопримечательностями нашего региона, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

На набережной будут оборудованы туристические лавки, в которых посетители форума смогут узнать о маршрутах путешествий, краеведческих экскурсиях, сити-турах и длительных путешествиях по краю и за его пределами.

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