Антон Филипенко из Хабаровска сходит с ума из-за неведомой сущности в новом сериале «Барабашка»

На телеканале ТНТ выходит абсурдно-мистическая комедия «Барабашка», рассказывающая о нечистой силе в обычной московской квартире. Главную роль в сериале исполнил Антон Филипенко из Хабаровска.

По сюжету главный герой Артем остается дома «на карантине» совсем один. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе - семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться с ситуацией, Артем понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой. А может, он просто придумал это существо от одиночества и накопившихся проблем?

Антон Филипенко, исполнитель главной роли: «Это комедия, и в то же время психологическая история - мой герой «один дома» и, как в знаменитом фильме про гангстеров и Кевина МакКаллистера, тоже вынужден решать все проблемы в одиночку и бороться с незваным гостем - барабашкой. А ему никто не верит. Близкие уверены, что он спятил от «самоизоляции», друг старается помочь, но тоже не очень верит в реальность происходящего, а начальник пьет кровь и требует ударной работы online. И ему приходится решать все самому. Это смешная, немного философская и парадоксальная история про дружбу, веру в себя и карантин».

Смотрите новый сериал «Барабашка» с 26 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ.