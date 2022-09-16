Дальневосточный бренд откроет отель в Хабаровске вместо американского Holiday Inn Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из крупнейших дальневосточных компаний «Невада», владеющая сетью «Самбери», откроет гостиницу в Хабаровске вместо американского Holiday Inn. Она появится в строящемся сейчас втором здании «Броско Молла». В компании не исключают, что в будущем будут расширять гостиничный бизнес.

Американская IHG Group, владеющая сетью отелей Holiday Inn, приостановила инвестиции в феврале этого года, а после объявила об уходе из России. Проект гостиницы разрабатывался дальневосточным и зарубежным брендами совместно. Поэтому уход партнера из страны не внес больших коррективов в строительство комплекса. Концепция отеля на 170 номеров, включающая все технологии и стандарты, уже готова и будет воплощена отечественным брендом.

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