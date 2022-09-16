Хабаровские школьники украшают граффити остановки в Индустриальном районе Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Ученики детской школы искусств №7 и центра внешкольной работы «Планета взросления» активно участвуют в благоустройстве города. Подростки преображают остановочные павильоны в Индустриальном районе. Они уже перенесли оригинальные эскизы с бумаги на стены восьми павильонов. На них появились рисунки леса, птиц, ночного города, огненного вихря, сакуры.
- Дети оформили трамвайные остановки «Площадь 60-летия Октября» и «Стройка», а также по две автобусные с каждой стороны дороги: «Покровский храм», «Дом культуры ТЭЦ», «МЖК», - рассказали в администрации Хабаровска.
Материалами и инструментами для работы подростков обеспечивает руководство района.
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