Хабаровские школьники украшают граффити остановки в Индустриальном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Ученики детской школы искусств №7 и центра внешкольной работы «Планета взросления» активно участвуют в благоустройстве города. Подростки преображают остановочные павильоны в Индустриальном районе. Они уже перенесли оригинальные эскизы с бумаги на стены восьми павильонов. На них появились рисунки леса, птиц, ночного города, огненного вихря, сакуры.

- Дети оформили трамвайные остановки «Площадь 60-летия Октября» и «Стройка», а также по две автобусные с каждой стороны дороги: «Покровский храм», «Дом культуры ТЭЦ», «МЖК», - рассказали в администрации Хабаровска.

Материалами и инструментами для работы подростков обеспечивает руководство района.

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