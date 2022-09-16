В Комсомольске умер пассажир автобуса №9 Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

15 сентября автобус №9, как обычно, курсировал по маршруту, когда внезапно в салоне началась суматоха. Водитель не сразу понял, в чем дело, пока не услышал чей-то крик: «Вызывайте скорую!». Оказалось, что один из пассажиров автобуса умер прямо во время поездки. Кто-то из людей в салоне сразу вызвал врачей. Быстро приехавшие на место медики подтвердили смерть комсомольчанина. Его тело увезли на карете скорой помощи.

В министерстве здравоохранения Хабаровского края сказали, что причину внезапной смерти пассажира установят патологоанатомы после вскрытия. Официальной версии пока нет.

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