Главный неонатолог Минздрава РФ дал высокую оценку качеству медпомощи новорожденным в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов вместе с коллегами посетил перинатальный центр имени профессора Постола в Хабаровске. Он обсудил со специалистами медучреждения сложные клинические случаи, планы по совершенствованию помощи роженицам и младенцам и пути развития здравоохранения в регионе.

Неонатолог отметил, что качество оказания медпомощи младенцам растет: успешно проходит хирургическое лечение пороков развития новорожденных и спасение глубоко недоношенных детей.

- Перинатальный центр в Хабаровске я посещаю уже шестой раз и вижу, что медицинская организация динамично развивается. Многое изменилось в лучшую сторону - сюда направляются роженицы и дети, которым требуется помощь, не только со всего края, но и из соседних дальневосточных регионов, - рассказал Дмитрий Иванов.

Каждый год в Перинатальном центре проходит 4100 родов. Примерно 200-300 детей рождаются недоношенными, поэтому отделение реанимации новорожденных детей оснащено современным оборудованием.

В Перинатальном центре работает единственное в регионе отделение реанимации для женщин. Каждый год проводят около 1300 процедур ЭКО. В работе Перинатального центра задействованы 172 врача и 280 средних медработников.

В завершении поездки Дмитрий Иванов встретился с министром здравоохранения края Юрием Бойченко и дал рекомендации по совершенствованию качества медпомощи в Хабаровском крае.

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