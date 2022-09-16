Поселок Ванино в Хабаровском крае на неделю останется без горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 по 25 сентября включительно в поселке Ванино отключат горячую воду по адресам: ул. Портовая, ул. Приморский бульвар, ул. Украинская, ул. Чехова, ул. Молодежная, ул. Карпатская, ул. Невского, ул. Академика Павлова, ул. Победная, пер. Тихий, ул. Матросова, ул. Октябрьская, ул. Стадионная, ул. Суворова, пер. Горького, ул. Береговая.

- Работы проводит ООО «ИКС-Ванино», - рассказали в администрации Ванинского района.

Воду отключат в связи с остановкой центральной отопительной котельной на время ремонта перед началом отопительного сезона.

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