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Общество16 сентября 2022 2:13

В Хабаровском крае «заминировали» поезд

В ходе обследования поезда опасных предметов найдено не было
Диана КАЦКО
В Хабаровском крае «заминировали» поезд

В Хабаровском крае «заминировали» поезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 15 сентября в 19:30 в Хабаровском крае неизвестные сообщили о минировании поезда Москва - Владивосток. На станции Бикин поезд пришлось остановить. Была проведена эвакуация всех пассажиров и вызваны экстренные службы.

- В ходе обследования поезда не было выявлено никаких опасных предметов. В 21:37 поезд отправился далее по маршруту, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Жалоб и обращений от пассажиров ложно заминированного поезда не было, происшествие никак не повлияло на движение других поездов.

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