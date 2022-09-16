В Хабаровском крае «заминировали» поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 15 сентября в 19:30 в Хабаровском крае неизвестные сообщили о минировании поезда Москва - Владивосток. На станции Бикин поезд пришлось остановить. Была проведена эвакуация всех пассажиров и вызваны экстренные службы.

- В ходе обследования поезда не было выявлено никаких опасных предметов. В 21:37 поезд отправился далее по маршруту, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Жалоб и обращений от пассажиров ложно заминированного поезда не было, происшествие никак не повлияло на движение других поездов.

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