В удаленном поселке Эльга впервые появился мобильный интернет

МТС установила в удаленном поселке Эльга новую базовую станцию 4G, которая также покрывает мобильным интернетом железнодорожную станцию. Теперь жители поселка, а также путешественники, двигающиеся по железной дороге в направлении Хабаровск - Чегдомын, смогут на высокой скорости использовать цифровые сервисы и ресурсы: «Госуслуги», онлайн-банки, развлекательные платформы, навигационные сервисы, социальные сети и мессенджеры.

«Мы активно развиваем сеть в Хабаровском крае, особое внимание уделяя малым населенным пунктам. На текущий момент доступ к покрытию МТС имеет 98% населения Хабаровского края, и связь МТС есть в населенных пунктах численностью менее 100 человек. Мобильный интернет для жителей таких удаленных сел зачастую является единственным «окном в мир», дающим возможность заказывать товары первой необходимости, дистанционно учиться и работать. Вместе с быстрым интернетом у жителей поселков Эльга и Чекунда появился доступ и к другим цифровым сервисам компании - онлайн-кинотеатру KION, детскому развивающему проекту «Поколение М» и многим другим», - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

МТС планомерно обеспечивает связью малочисленные и труднодоступные населенные пункты региона. За последние два года более 50 тысяч человек в более чем полусотне малых населенных пунктов Хабаровского края начали активно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС. Ранее там либо отсутствовал выход в интернет, либо его скорость была недостаточной для комфортного использования современных сервисов. В некоторых селах Хабаровского края МТС является единственным оператором мобильной связи.