Найденную в Хабаровском крае награду вручили родственникам фронтовика в Забайкалье Фото: Правительство Хабаровского края

Родственникам ветерана в Забайкалье вернули награду времен Великой Отечественной войны, утерянную больше 50 лет назад.

Награду нашел житель поселка Эльбан Андрей Ноздрин. Установить личность награжденного мужчины помогли в военном комиссариате. Пулеметчик 338 гвардейского стрелкового полка Станислав Струч 28 сентября 1943 года при форсировании Днепра под боевым огнем натягивал трос для паромной переправы и не покинул объект до того, пока подразделения не попали на другой берег. Он прошел всю войну, вернулся в родной город и скончался в 73 года.

Нашедший награду обратился к властям края с просьбой помочь в поиске семьи ветерана. Губернатор края Михаил Дегтярев поручил доставить орден в Забайкалье.

- Возвращение Ордена Славы III степени семье Струч взял под личный контроль Михаил Дегтярев. По его поручению была организована моя командировка, - рассказала Наталия Гребенюк, начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края.

Найденную награду передали дочери фронтовика. Она рассказала, что после войны он работал плотником, растил сына и трех дочерей. О нем отзывались как о хорошем человеке, прекрасном муже и отце.

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