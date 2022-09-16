Мэр Хабаровска встретился с автором книги о маршале Советского Союза Василии Блюхере Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с автором книги о маршале Советского Союза Василии Блюхере. Полковник в отставке Виктор Сергеевич Земцов попросил мэра о встрече, чтобы передать книгу, которую писал около семи лет. Свою книгу писатель назвал «Взлеты и трагедия военной судьбы маршала Блюхера».

Она включает несколько эпизодов из жизни Василия Блюхера: события на Перекопе в годы Гражданской войны в Крыму, период существования Дальневосточной республики, военным министром которой был Блюхер, Волочаевскую операцию, период службы военным советником армии Гоминьдана в Китае и битву на озере Хасан.

- Благодарю вас за неравнодушие и любовь к Дальнему Востоку, к его истории. Историю своей страны нельзя забывать, у таких забывчивых людей и народов нет будущего, - сказал Сергей Кравчук.

Писатель передал книгу о Блюхере губернатору Хабаровского края и получил в ответ записку с благодарностью. Мэр Хабаровска также поблагодарил писателя и подарил ему книгу «Хабаровск - город воинской славы».

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