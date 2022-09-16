Учительница китайского подала в суд на сливших ее интимные фото в Сеть в Хабаровске Фото: reporter.khv

Учительница китайского языка из Хабаровска подала в суд на людей, сливших ее откровенные фото в Сеть. В паблике, куда неизвестные выложили снимки, писали, что родители учеников пострадавшей обращались в администрацию и требовали отстранить педагога, но якобы никаких мер принято не было. Данная информация не подтвердилась.

- Аккаунт у нее закрыт. Если бы она выставляла это в открытый доступ, тогда к ней было бы гораздо больше вопросов, потому что контент распространялся бы на неопределенное количество лиц. А она целенаправленно оградила других людей. Смотрели фото те, кто этого хотел, и кому она это позволила, - рассказала Марианна Максимова, адвокат НОКА «Защит-ДВ» в Хабаровском крае.

Педагогу грозит максимум строгий выговор или увольнение с работы. Зато учительница имеет полное право подать в суд на тех, кто выложил ее личные фото в общий доступ.

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