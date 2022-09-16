В Хабаровске суд вынес приговор вору-домушнику, который переодевался в женщину Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В декабре 2021 года мужчина посуточно снимал квартиры в Индустриальном районе. Он заключал договор и вносил оплату фирме по бесконтактной аренде недвижимости с помощью интернет-приложения. После этого он получал электронный ключ, по которому и попадал в квартиру. Используя доступ после окончания срока аренды, домушник проникал в помещения и похищал технику - из трех квартир мужчина вынес плазменные телевизоры на сумму около 100 тысяч рублей.

По записям с камер наблюдения личность вора была установлена. 34-летнего жителя Центрального района задержали. В некоторых эпизодах краж мужчина надевал женскую одежду и парик. Краденую технику мужчина продал на городском рынке за 30 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Несколько лет назад мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

- В процессе следствия установлено, что в программе организации произошел технический сбой, это позволило хабаровчанину беспрепятственно проникать в квартиры, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд признал вора виновным по статье «Кража» и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

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