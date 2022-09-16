В Хабаровском крае продолжаются акции по уборке прибрежных территорий Фото: Правительство Хабаровского края

Добровольцы Хабаровского края продолжают заниматься уборкой берегов водоемов от мусора в рамках акции «Вода России» и приоритетного направления развития региона «Край комфортного проживания». Уже более четырех тысяч жителей края стали участниками волонтерского экологического движения. С апреля было проведено 125 мероприятий и очищено от мусора около 150 километров берегов рек, озер и морских побережий.

За три предыдущих года в акции приняли участие около 5,5 тысячи человек. Они убрали более 190 километров берегов.

11 волонтеров УДО «Детский технопарк «Кванториум» и учащиеся профильного отряда технопарка очистили от мусора 500 метров набережной Амура в Комсомольске-на-Амуре, жители поселков Домостроительный завод и Хурмули убрали мусор с двух участков берега реки Хурмули, а работники Лазаревской библиотеки, ДК и жители поселка Лазарев убрались на берегу пролива Невельского. Волонтерский отряд «Экоград» детского эколого-биологического центра «Натуралист» весной и летом 2022 года провел более 10 акций по очистке от мусора берега Амура в Амурске.

- В силу специфики и природно-климатических условий пик активности эковолонтеров в нескольких муниципальных районах приходится на сентябрь. Так что, если погода не вмешается и не нарушит планы, 2022 год ознаменуется новым рекордом: за один год от мусора очистится больше прибрежных территорий, чем за три предыдущих года, - рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

К 2030 году в рамках приоритетного направления развития региона «Край комфортного проживания» от мусора планируют очистить не менее 700 километров берегов рек, озер и водоемов в Хабаровском крае, в том числе 400 километров к 2026 году.

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