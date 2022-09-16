В Хабаровском крае досрочно отремонтировали дороги Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае досрочно завершились ремонтные работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Было отремонтировано 20 участков дорог общей протяженностью 16,5 километра.

В 2021 году по нацпроекту отремонтировали более 13 километров дорог в 16 населенных пунктах. На эти цели выделили около 192 миллионов рублей. В этом году ремонтные работы начались в апреле. За это время отремонтировали улицу Гаражную в Тополево, дорогу к детсаду в селе Бычиха и к новой школе на Широкой в Мичуринском.

- Нам уже второй год удается завершить работы раньше намеченного срока. Кроме того, на сегодняшний день в селе Дружба уже отремонтированы четыре дороги в рамках контрактов на 2023-й: по улицам Совхозной, Юбилейной, Зеленой и Новой, - рассказал Сергей Наумов, начальник отдела развития жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района.

На данный момент ремонтные работы проводят на улице Новой в Ильинке. Ее протяженность 1,2 километра, стоимость ремонта составила более 13,3 миллиона рублей.

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