Прокатиться на трассах горнолыжного курорта «Хехцир» можно будет уже в 2022 году

Масштабный проект должен будет привлечь немало туристов в Хабаровский край

Итоги прошедшего Восточного экономического форума-2022 признаны позитивными для Хабаровского края. Край продуктивно провел форум, заключив ряд перспективных соглашений. Одно из них - соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» - должно помочь реализации масштабных проектов для привлечения в регион туристов.

В частности, корпорация внесет свой вклад в завершение работ над проектом спортивного горнолыжного многофункционального круглогодичного курорта «Хехцир».

- До конца года будут полностью освобождены от обременения 340 гектаров на территории объекта. Уже в этом году можно будет покататься на действующих трассах. Будет запущена кресельная дорога. Вместе с корпорацией «Туризм.РФ» мы хотим привлечь для участия в проекте всех, кто имеет в регионе крупный бизнес, включая банки, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новый проект, стоимость которого оценивается примерно в 25 миллиардов рублей, будет включать в себя несколько отелей, комплекс СПА, водных видов спорта, тренировочные базы для всех зимних видов спорта и видовые площадки