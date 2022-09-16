Курс на Сибирь – хабаровчане на 30% увеличили пассажиропоток по федеральным трассам

Больше всего автопутешественников-хабаровчан в сети было зафиксировано на федеральной дороге «Уссури» (А-370). Передача данных на этом направлении за последний год увеличилась на 30%. В летний период автомагистраль становится самой востребованной для передвижения. По данным «МегаФона», в высокий сезон количество путешественников из Хабаровска увеличивается здесь почти в два раза, а мобильный трафик и голосовая связь - в среднем на 20% по сравнению с весенними месяцами.

Наибольший прирост по количеству хабаровчан в этом году зафиксирован на федеральной трассе «Сибирь» (Р-255), где абоненты с сим-картами «МегаФона» также нарастили онлайн-трафик. Это важная транспортная артерия по пути на озеро Байкал, также трасса связывает дороги до Алтая и Горной Шории, кроме этого между регионами налажен оптовый и розничный товарооборот. Во время поездок, а также длительных остановок большегрузов мобильный интернет обеспечивает навигационную точность устройств, работу онлайн-сервисов и приложений.

По данным «МегаФона», в этом году хабаровчане вошли в топ-3 дальневосточных регионов по интернет-активности в дороге. Наши автомобилисты скачали 62% трафика от всего объема данных на федеральных трассах Сибири и Дальнего Востока. Лидируют приморцы - 70%, замыкают тройку жители Якутии - 27%.

Наличие стабильной связи и мобильного интернета является важным условием комфортной и безопасной поездки. В начале лета инженеры «МегаФона» подготовили инфраструктуру базовых станций к повышенным нагрузкам на сеть вдоль федеральных трасс. Особое внимание было уделено направлению Хабаровск - Владивосток: запущен новый диапазон LTE-900, который в значительной мере расширил покрытие 4G на федеральной трассе «Уссури» (А-370). На трассе Р-255 было модернизировано более 40 базовых станций, чтобы путешественники могли пользоваться необходимыми в дороге цифровыми сервисами: навигаторами, онлайн-музыкой и подкастами, аудиокнигами и другими полезными приложениями.

По данным Роскомнадзора за второй квартал этого года, процент покрытия сети «МегаФона» составляет на трассе Р-255 - 99,2%, Р-297 - 91,7%, А-370 - 96,9%.