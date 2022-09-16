Фонд развития промышленности Хабаровского края выдал первый грант Фото: Правительство Хабаровского края

Фонд развития промышленности Хабаровского края выдал первый грант. Новая мера поддержки появилась в этом году. Гранты предоставляют предприятиям на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, взятым для пополнения оборотных средств. Полученные от фонда средства возвращать не нужно.

- Заявки на получение данной меры поддержки принимаются до конца 2022 года. Фонд уже получил на это свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета, - сказал Александр Шаповалов, директор ФРП.

Грант получила хабаровская компания, которая уже 19 лет занимается сборкой и ремонтом компьютеров. Новые заказы делают за счет средств кредита. На данный момент компания работает над крупным проектом - компьютерной техникой для нужд строительства Байкало-Амурской магистрали по заказу «РЖД». Компания получила 220 тысяч рублей. На них планируют погасить кредит.

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