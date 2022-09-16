Переворот с подвыподвертом: кувырок на мопеде продемонстрировал мужчина, когда уходил от погони в Хабаровском крае

Мужчина на мопеде скрылся от погони в Хабаровском крае Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

15 сентября в поселке Могилевка местный житель устроил настоящее ночное шоу. Уходя от погони сотрудников ДПС, он кувыркнулся, слетел с двухколесного, а после поднялся и продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Когда мопедист упал, один из правоохранителей кинулся ловить беглеца. Он пытался удержать байкера, но тот набрал скорость и уехал вглубь поселка.

- Водитель не остановился по требованию, поэтому началась погоня, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор пропаганды управления ГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Личность мужчины установить пока не удалось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.