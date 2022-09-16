В поселке Ванино Хабаровского края обновляют стадион Фото: Правительство Хабаровского края

К концу сентября после реконструкции в Ванино откроется стадион с обновленным футбольным полем и новыми легкоатлетическими беговыми дорожками. Обновление объекта провели за счет средств из краевого бюджета.

На данный момент заканчивают укладку резинового и тартанового покрытия. На футбольном поле уложили искусственное травяное покрытие. Оборудованы беговые дорожки и установлен металлический забор. Также готовы трибуны на 204 места, оборудованные козырьком, и помещения для хранения инвентаря.

- Стадион будет сдан в эксплуатацию до конца сентября. Мною проведено рабочее совещание по данному вопросу, по итогам которого могу смело сказать, что никаких опасений по поводу сроков сдачи объекта нет, - сказал Керим Сунгуров, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

Жители Ванинского района - одни из самых активных любителей спорта в крае. Им регулярно занимаются более 48% местных жителей, что составляет 14 тысяч человек.

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