Социальные предприниматели Хабаровского края получат гранты на общую сумму более 12 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае растет число социальных предпринимателей, в том числе благодаря действующей системе господдержки. В 2022 году социальными предпринимателями стали 88 субъектов малого и среднего бизнеса. В 2020 году их было в два раза меньше - 42, а в 2021 - 78. Среди зарегистрированных в этом году есть и новички - 25 социальных предпринимателей. 16 сентября они получили сертификаты о прохождении обучения в краевом центре оказания услуг «Мой бизнес».

- Получение сертификата об обучении - обязательное условие для предоставления гранта новичкам, то есть тем, кто в этом году впервые зарегистрировался в реестре социальных предпринимателей. Больше всего социально ориентированный бизнес привлекает сфера детского образования: детей обучают ментальной арифметике, пилонному спорту, плаванию, английскому языку, рисованию. Есть даже курсы роботехники для детей. Также к популярным видам деятельности относятся услуги психологов, - рассказала Екатерина Чабан, директор ЦОУ «Мой бизнес».

На курсе обучения преподаватели сначала разбирались в деталях каждого бизнес-проекта, а потом вместе с его авторами начинали вносить корректировки в проект и улучшать его.

В 2022 году сумма грантов составила 12 миллионов рублей. Минимальный размер гранта - 100 тысяч рублей, максимальный - 500 тысяч рублей. Для его получения необходимо софинансирование социальным предпринимателем своего проекта в размере не менее 25% от его стоимости. Все проекты оценивают в баллах по ряду критериев.

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