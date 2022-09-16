Боже, храни ливневки: дождь прольется на Хабаровск в субботу

Планы вне дома, вероятно, придется перенести на другой выходной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый выходной несколько омрачит планы тех, кто собирался провести день на свежем воздухе. Если ночью, вероятно, обойдется без существенных осадков, то днем почти наверняка стоит вооружиться зонтом, так как на город с неба хлынет вода. Температура ночью остановится в районе от +10 до +12 градусов, а днем будет несколько теплее - от +18 до +20 градусов. Ветер северо-восточный может достигать 13 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края ситуация аналогичная - после спокойной ночи нагрянут осадки в виде дождей, местами довольно сильных. Ночью температура не опустится ниже +9 градусов, а днем можно рассчитывать даже на +22 градуса. Восточный и юго-восточный ветер может разгоняться до 14 метров в секунду.

В центральных районах небольшой дождь можно ожидать в Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах. Ночью нестабильно - от +5 до +14 градусов. День обещает быть теплым - до +23 градусов. Порывов ветра можно ждать как в северном, так и в юго-восточном направлении со скоростью до 14 метров в секунду, - сообщают в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Северные районы осадки, с большой долей вероятности, обойдут стороной. Ночью столбик термометра может опуститься уже до 0 градусов, тогда как днем еще можно ожидать вполне добротные +19 градусов. Ветер северных направлений будет нарушать покой не сильнее 14 метров в секунду.