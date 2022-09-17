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Здоровье16 сентября 2022 23:00

448 человек победили Covid-19 за минувшие сутки в Хабаровском крае

Число вылеченных пациентов почти на сотню превышает число вновь заразившихся
Кирилл КУЗНЕЦОВ
12 человек были госпитализированы по итогам минувших 24 часов

12 человек были госпитализированы по итогам минувших 24 часов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние недели злополучная коронавирусная инфекция снова напомнила о себе, но ситуация, тем не менее, оценивается местными органами здравоохранения как стабильная.

Так, за последние сутки тест на Covid-19 показал отрицательный результат у 448 человек, что почти равняется показателю двух предыдущих дней. Всего же в регионе насчитывается уже 211 636 человек, победивших инфекцию.

Показатель в 356 новых выявленных случаев является самым низким за последние семь дней, что, определенно, является положительным знаком. Однако госпитализация потребовалась 12 пациентам. Тем не менее врачи держат ситуацию на контроле, что помогает обходиться без летальных исходов.