Пробки заполонили центр Хабаровска: из-за обрыва проводов троллейбусы остановились посреди дороги

Троллейбусы остановились посреди Хабаровска 16 сентября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
16 сентября в центре Хабаровска было парализовано движение троллейбусов. Сотни водителей вынуждены были стоять в пробках, объезжая застрявшие посреди проезжей части троллейбусы. Причиной затора стал обрыв электропроводов, которые питают общественный транспорт.
Городские службы пока не называют сроки восстановления сети. О проблеме уже знают и работают над ее устранением. Обрыв случился в районе перекрестка Тургенева - Муравьева-Амурского. Без проблем курсировать по городу остался только новый уфимский троллейбус, который может работать в автономном режиме. Теперь хабаровчанам придется выбирать альтернативные способы передвижения, чтобы добраться домой с работы.
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