Пробки заполонили центр Хабаровска: из-за обрыва проводов троллейбусы остановились посреди дороги

Троллейбусы остановились посреди Хабаровска 16 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 сентября в центре Хабаровска было парализовано движение троллейбусов. Сотни водителей вынуждены были стоять в пробках, объезжая застрявшие посреди проезжей части троллейбусы. Причиной затора стал обрыв электропроводов, которые питают общественный транспорт.

Городские службы пока не называют сроки восстановления сети. О проблеме уже знают и работают над ее устранением. Обрыв случился в районе перекрестка Тургенева - Муравьева-Амурского. Без проблем курсировать по городу остался только новый уфимский троллейбус, который может работать в автономном режиме. Теперь хабаровчанам придется выбирать альтернативные способы передвижения, чтобы добраться домой с работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.