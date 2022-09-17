Юрий Трутнев выразил соболезнования из-за гибели главного редактора «Комсомольской правды»

Юрий Трутнев: «Он был наставником для многих поколений журналистов». Фото: https://t.me/polpred_dfo

Слова соболезнования продолжают поступать в адрес родных и близких главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина от первых лиц Дальнего Востока. Вслед за губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, свою горечь выразил полпред президента по ДФО Юрий Трутнев.

- Он был наставником для многих поколений журналистов. Его вклад в развитие медийного пространства трудно переоценить. Я знал его как талантливого руководителя, человека с активной жизненной и гражданской позицией, истинного патриота нашей страны, - заявил Юрий Трутнев.

Полпред отметил любовь Владимира Сунгоркина к своей малой родине и желание сделать ее лучше.

- Как дальневосточник, он много внимания обращал на то, что происходит на Дальнем Востоке, поддерживал общественные инициативы по популяризации своей малой Родины.

Владимир Сунгоркин ушел из жизни 14 сентября. Ему было 68 лет.