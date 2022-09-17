Два медведя кошмарят поселок в Хабаровском крае

Под внимание медведей попадают также территории рядом со школой. Фото: https://t.me/komsagram

За прошедшую неделю поселок Горный трижды вставал на уши из-за визита диких животных. Медведи давали о себе знать как на жилых участках, так и в местах потенциального скопления людей.

- В понедельник 12 сентября бурый медведь забрался во двор жилого дома по улице Кирова в поселке и залез в клетку с кроликами. На следующий день следы бурого медведя заметили возле школы поселка Горный, - сообщают в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Поддержать деструктивные действия одного бурого медведя решил второй, более молодой, который 16 сентября разворошил курятник на дачах на окраине поселка.

В ведомстве уже заявили, что займутся регулированием численности этой неорганизованной преступной группировки из двух медведей.