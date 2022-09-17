Следственный комитет проверит факт получения травмы женщиной от автобуса в Хабаровске

Автобус совершил наезд колеса на остановке «Сурикова». Фото: https://t.me/su_skr27

Следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО заинтересовался информацией, опубликованной в СМИ 15 сентября 2022 года.

Как сообщалось, в Хабаровске на остановке «Сурикова» пассажирский автобус совершил наезд колеса на руку женщине, которая в этот упала на проезжую часть, в результате чего получила сильную травму.

Инцидент послужил причиной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Процессуальное решение будет принято следственным комитетом после установления обстоятельств случившегося путем комплекса следственных и процессуальных действий.