Объекты обманутых дольщиков ООО «Диалог» готовы к достройке

Дома на Кавказской и Салтыкова-Щедрина вскоре, наконец, смогут быть сданы хозяевам Фото: Правительство Хабаровского края

Недостроенные объекты ООО «Диалог», где работа была запущена еще в 2014 году, прошли обследование конструкций и инженерные изыскания, выполненные компаниями АО «ДонГис» и ООО «ДВПИ».

Обманутые дольщики на протяжении нескольких лет ждали каких-то активных действий, и сейчас к концу подошла подготовка проектной документации, что позволяет приступать к поиску подрядных организаций, которые займутся достройкой двух домов, по улицам Салтыкова-Щедрина и Кавказской.

- С апреля подрядные организации обследовали эти дома, выполняли инженерные изыскания, вносили корректировки в проектные документы, которые были переданы на госэкспертизу, и уже получено положительное заключение по технической и сметной частям проектной документации. Проделана большая и очень важная работа, которая позволит перейти к следующему шагу – поиску подрядчика, - рассказал Керим Сунгуров, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

Достройка объектов застройщика ООО «Диалог» осуществляется при поддержке ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», чей наблюдательный совет принял решение о финансировании в сентябре 2021 года.