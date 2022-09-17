Семь спектаклей за семь дней покажет Брянский театр драмы в Хабаровске

Хабаровский краевой театр драмы представит в Брянске спектакли и сказку Фото: Правительство Хабаровского края

20 сентября в рамках программы «Большие гастроли» стартует проект «Обмена театрами» между театральными учреждениями Хабаровска и Брянска.

Так, с 20 по 26 сентября в столице Хабаровского края серию спектаклей представит Брянский областной театр драмы имени А.К. Толстого. В Брянск, в свою очередь, отправится коллектив Хабаровского краевого театра драмы.

- Обменные гастроли театров - это отличная возможность показать свои постановки в других регионах, познакомиться с искусством приезжих театров. Приятно, что нашим артистам и режиссёрам рукоплещут в разных уголках страны, - отметил Юрий Ермошин, министр культуры Хабаровского края.

Репертуар гостей из Брянска будет включать следующие работы: спектакли «Поминальная молитва» (16+), «Василий Теркин» (12+), «Люди добрые» (16+), «Боинг-Боинг» (16+), «Любовь в стиле баROCКко» (16+), «Красотка и семья» (16+) и мюзикл «Отважный щенок Бенджамин».

Хабаровчане везут в Брянск спектакль «Собачье сердце» (16+), который был представлен на фестивале «Золотая маска» в 2019 году. Кроме того, зрители Брянска увидят спектакли «Яма» (18+), «Недоросль» (12+), «Моя профессия - Синьор из общества» (16+), а также сказку «Василиса Прекрасная» (0+).