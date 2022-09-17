В ЕАО водитель утонул в реке вместе с автомобилем

Тело и автомобиль были найдены на глубине четырех метров Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Утром 17 сентября на поиски гражданина 1996 года рождения в Смидовичский муниципальный район отправилась группа поисково-спасательного подразделения из Биробиджана. На помощь к УМВД по ЕАО выдвинулись четыре человека и одна единица техники.

Спустя шесть часов, в 13:29, спасатели сообщили об окончании поисков, которые завершились на территории реки Урми. Пропавший мужчина был найден в своей машине под водой долгое время, и спасти его не удалось.

- В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что спасатели обнаружили в реке Урми на глубине около четырех метров самоходное транспортное средство, внутри которого находился мужчина без признаков жизни, - рассказали сотрудники пресс-службы МЧС по ЕАО.

Транспортное средство вместе с водителем были извлечены спасателями из воды, после чего установлением обстоятельств происходящего занялись сотрудники полиции.