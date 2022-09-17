В Хабаровском крае прошел марафон «Кросс нации»

Все желающие могли сами выбрать себе дистанцию, чтобы не оставаться в стороне от праздника Фото: Правительство Хабаровского края

Одно из масштабных и всеобъемлющих спортивных мероприятий страны собирает активных жителей России и, в частности, Хабаровского края уже с 2004 года. В этом году на забег решились почти четыре тысячи жителей региона из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и девяти муниципальных районов.

Участие в марафоне было открыто для всех желающих, независимо от профессии, возраста и вероисповедания. Организаторы брали во внимание лишь уровень спортивной подготовки участников, в связи с чем выбор дистанции лежал на плечах самих бегунов – от 1 до 12 километров.

Наиболее массовый забег «Кросса нации» традиционно прошел в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске на дистанцию вышли представители высших учебных заведений края, а в Хабаровском районе главными участниками стали школьники села Ильинка общее число которых составило 250 человек.

- Мы любим легкую атлетику и всегда участвуем в этом мероприятии. А вообще, нам интересны все виды спорта, и в рамках нашего школьного проекта «Здоровье во все времена года», проводим также дни туризма, различные патриотические мероприятия, так что детям скучать не приходится, - рассказал Игорь Кортелев, учитель физической культуры средней школы села Ильинка.

Независимо от скорости и времени пройденной дистанции, никто не ушел с пустыми руками – все получили футболки с символикой «Кросс нации».