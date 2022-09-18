За один день ковидом заболели 354 человека в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшие сутки, 17 сентября, принесли в Хабаровский край еще 354 новых случаев заражения коронавирусом. Так, за два последних дня заболели 710 человек.

В целом ситуация оценивается министерством здравоохранения Хабаровского края, как стабильная. В больницу с ковидом были госпитализированы 28 человек, что на 16 больше, чем стуками ранее.

Побороть недуг смогли 434 человека. А всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 212 070 жителей Хабаровского края.

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